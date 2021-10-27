Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 90 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,4 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 57 тыс. сделок на 3,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 69,42—70,6725 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,67 рубля, увеличившись на 1,07 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 9,4 тыс. сделок на 517,1 млн евро по курсам от 80,54 до 80,025 рубля за евро.

Рубль сегодня корректировался впервые с прошлого четверга и уже к середине дня уступил отметку в 70 по доллару, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«К окончанию рабочего дня российская валюта теряла около 1,6%, торгуясь в районе 70,6 по USD. В целом существенная коррекция отечественной валюты выглядела логичной на фоне заметного снижения нефтяных котировок. В частности, в течение дня цены на нефть обновили недельный минимум. Кроме того, на локальном рынке постепенно сходит на нет фактор налогового периода, лишая рубль дополнительной поддержки», — комментирует эксперт.

