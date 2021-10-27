Доля убыточных организаций в России в январе — августе 2021 года сократилась на 5,4 процентного пункта по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 27,8%, следует из материалов Росстата.



Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 72,2%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 16,9 трлн рублей и по сравнению с январем — августом 2020 года увеличился в 2,7 раза.

В частности, 40,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 18,823 трлн рублей, а 15,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,899 трлн рублей.

Наиболее значительное увеличение доли прибыльных организаций отмечено в деятельности железнодорожного транспорта (междугородных и международных пассажирских перевозках), добыче угля, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, добыче нефти и природного газа.