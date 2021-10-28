Минэкономразвития готовит законопроект о новом механизме привлечения инвестиций — SPAC (special-purpose acquisition company — англ., специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям), который должен упростить выход на биржу для непубличных компаний, пишут «Известия» , ссылаясь на ведомство. Нововведение избавит перспективные фирмы от лишних издержек на листинг и облегчит для них поиск источников финансирования, рассчитывают в министерстве. Механизм позволит привлекать средства инвесторов в перспективные компании благодаря размещению акций или цифровых активов вновь созданной проектной компании (SPV), отметили в пресс-службе.

Согласно выдержке из дорожной карты, целью SPAC является инвестирование в акции перспективных компаний по усмотрению оригинатора, которым, как правило, выступает успешный инвестор с деловой репутацией. Регулирование будет предполагать обязанность для таких компаний хранить привлеченные средства на эскроу-счетах, требования к квалификации инвесторов, установление максимальной стоимости одной акции SPV, а также срока существования таких технических фирм.

Мосбиржа планирует допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний Московская биржа 1 ноября 2021 года планирует допустить к торгам акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Peloton, Yum! Brands, Estee Lauder, Autodesk, сообщила пресс-служба торговой площадки.

По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Алексея Корнева, механизм SPAC упрощает компаниям доступ на биржу, но для инвесторов, особенно розничных, он несет больше рисков по сравнению с инвестициями в акции организаций, выходящих на IPO. SPAC-компании обладают большим сходством со стартапами и венчурными инвестициями, пояснил эксперт. Воспользоваться нововведением смогут прежде всего начинающие IT-компании, но SPAC может стать отличным инструментом для всех фирм, так как существенно снижает затраты на привлечение капитала и позволяет получить финансирование относительно небольшим организациям, пояснил Корнев.

Инвестиции в SPAC-компании похожи на покупку кота в мешке из-за более высокого риска, а также того факта, что за возможный провал отвечают организаторы SPAC, а биржа умывает руки, отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын. На российском рынке SPAC-компании в первое время вряд ли будут привлекать в сумме более 1 млрд долларов в год, но в перспективе пяти — десяти лет эта сумма может вырасти до 5 млрд долларов, прогнозирует эксперт.

Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин считает, что логичнее смягчать требования к процедурам IPO, а не создавать механизм, который позволит их обойти. Предполагается, что вложения в SPAC будут доступны только квалифицированным инвесторам. Поскольку SPAC несет для инвесторов повышенные риски, введение этого инструмента может еще больше снизить доверие к российскому фондовому рынку в целом, отметил Наметкин.