Несмотря на большое проникновение безналичной оплаты в сегмент малого и среднего бизнеса, только 10% предприятий участвуют в программах лояльности банков, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные «Сколково».

Как считает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, это объясняется тем, что программы лояльности банков недостаточно удобны. По его словам, банки сообщают, что такое-то ТСП включилось в программу лояльности, но десятки и сотни раз заучивать, где какая акция, клиент банка не может и не будет. А придумать какой-то механизм, который бы, например, при помощи геолокации указывал клиенту, что он проходит мимо ТСП, в котором у него скидка, пока не научились. По мнению эксперта, самим магазинам акции банков тоже продвигать не очень интересно: нет заметного влияния на клиентский поток.

Доля безналичного оборота в МСБ России в августе составила 58% Оборот безналичных операций в сегменте малого и среднего бизнеса РФ в августе составил 58%. Об этом сообщается в исследовании IТ-компании «Эвотор» среди данных 800 тыс. смарт-терминалов за август 2020 и 2021 годов.

Согласно исследованию «Рынок платежей — 2021…», 89% розничных предприятий МСБ принимают безналичные платежи. У ресторанов и кафе, а также розничной торговли и аптек показатель превышает 90%. Наименьший процент у МСБ, предоставляющих услуги населению: ремонт, химчистка, салоны красоты и т. п., — всего 72%. По словам руководителя межведомственной рабочей группы Ассоциации банков России по выработке согласованных решений и практическому определению направлений оптимизации размеров комиссии эквайринга Алексея Маслова, платежная инфраструктура в последние годы в стране развивается ускоренными темпами. Снижение эквайринговой комиссии МСБ считают самым незначительным поводом для снижения цены на свой товар 36%. Наиболее значимым 82% компаний назвали снижение себестоимости товара, 46% — необходимость распродать остатки, 39% — снижение арендной платы.

По словам независимого эксперта на рынке электронных платежей Андрея Вылегжанина, из исследования ясно, что программы лояльности банков по приему безналичных платежей не представляют большого интереса для МСБ. Бизнесу стоит принимать карты в первую очередь просто потому, что этого требуют покупатели и это содействует росту продаж, отметил он. Альтернативный канал безналичной оплаты — Система быстрых платежей — вопрос времени, считает Достов.