📰 Сеть магазинов Fix Price повышает стоимость продукции с 1 ноября до 18%, пишут «Известия» со ссылкой на финансовую отчетность компании за III квартал. Согласно документу, компания вводит новые ценники — 59 рублей и 79 рублей вместо действующих сейчас 50 рублей и 77 рублей. По новым ценам в Fix Price будут продаваться и продовольственные товары, и нон-фуд. Новые расценки вводятся во всех магазинах сети — их тысячи по России. Мера позволит увеличить валовую рентабельность и повысить продажи, считают в компании. Коррекция происходит на фоне роста потребительских цен и инфляции в стране.

📰 Правительство намерено облегчить российским брендам регистрацию и защиту интеллектуальных прав на международных рынках, пишет «Коммерсант» . Для этого в Госдуму направлен законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях. Участие в нем позволит регистрировать интеллектуальные права за рубежом, а также защищать их при наличии российской регистрации. Обратиться за международной регистрацией смогут обладатели более 230 региональных брендов, таких как «Тульские пряники» или «Башкирский мед».

📰 Согласно данным World Gold Council (WGC), по итогам июля — сентября объем предложения золота составил почти 1 240 тонн, сократившись за год на 3%, пишет «Коммерсант» . При этом добыча выросла на 4%, до 959,5 тонны, тогда как переработка упала на 22%, до 298 тонн. Вместе с тем, по данным WGC, спрос на драгоценный металл за квартал составил всего 831,4 тонны, что на 5% ниже показателя годичной давности. Среди тех, кто сокращает вложения в золото, — профессиональные инвесторы, тогда как частные, прежде всего из Индии и Китая, а также ювелирная промышленность увеличивают покупки.

📰 Почта Банк на фоне общего роста кредитного рынка показал отстающую динамику по розничному портфелю, пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты на основе 101-й формы банковской отчетности. За месяц портфель уменьшился на 0,7% (почти 3 млрд рублей), до 448,6 млрд рублей. Банк объясняет ситуацию масштабной продажей просроченной задолженности. Эксперты указывают на ограниченные возможности по генерации капитала финансовой организации, которые вместе с ростом расходов могли повлиять на динамику розничного портфеля.

📰 Апелляционная инстанция заменила условное наказание на реальное бывшему совладельцу разорившейся страховой компании «Ростра» Максиму Балкаеву, пишет «Коммерсант» . В конце прошлого года он был признан виновным в хищении у СберБанка более 684 млн рублей и еще почти 13,8 млн рублей у банка «Аскания Траст», где занимал должность председателя совета директоров. Однако вместо пяти лет в колонии общего режима бывшему страховщику и банкиру предстоит провести относительно немного, поскольку в зачет пошли почти два года, уже отбытые под стражей.



📰 Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не ставить новые внутренние рейсы в нерабочую неделю ноября в соответствии с решением оперштаба, пишет «Коммерсант» . В авиаотрасли считают эти рекомендации запоздалыми: интерес россиян к путешествиям резко вырос сразу после официального объявления «длинных выходных». В результате прямых билетов на туристические направления и так почти не осталось. Так, в топ-5 направлений вошли Москва (30,6%), Санкт-Петербург (8,5%), Сочи (6,9%), Краснодар (4,5%) и Махачкала (4,1%). Среди зарубежных стран самыми популярными у россиян стали Армения, Турция, Киргизия, Узбекистан.

