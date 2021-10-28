Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг ООО «ХКФ Банк» («Хоум Кредит энд Финанс Банк») на уровне «A(RU)» со «стабильным» прогнозом.

В АКРА пояснили, что кредитный рейтинг Хоум Кредит Банка обусловлен умеренным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

«Сдерживающее влияние на оценку собственной кредитоспособности банка оказывают волатильность качества активов и показателей прибыли, обусловленная спецификой бизнес-модели банка и негативным влиянием пандемии COVID-19, а также значительная концентрация фондирования на средствах физических лиц. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны акционеров», — говорится в комментарии агентства.

Аналитики указали, что стратегия Хоум Кредит Банка предполагает сохранение его позиций в сфере необеспеченного кредитования, развитие клиентских сервисов и цифровых партнерств, а также запуск продуктов обеспеченного кредитования физических лиц.

Достаточность капитала банка АКРА оценило как сильную. На 1 июля 2021 года показатель достаточности основного капитала составлял 29,6%. Согласно стресс-тесту АКРА, капитал Хоум Кредит Банка в настоящее время демонстрирует высокую способность к абсорбции кредитных рисков на горизонте 12 месяцев.

Адекватная оценка риск-профиля отражает низкий уровень проблемной задолженности банка, а также специфику его бизнес-модели, основанной на высокорискованном беззалоговом кредитовании.

Согласно данным отчетности банка по МСФО за первое полугодие 2021 года, на кредиты, просроченные более чем на 90 дней, приходилось 3,3% совокупного кредитного портфеля. По мнению агентства, банк демонстрирует достаточно высокую устойчивость к шокам, связанным с карантинными мерами в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее агентство полагает, что риски неплатежей по ссудам остаются достаточно высокими, учитывая рост объемов потребительского кредитования, волатильность доходов населения и продолжающуюся пандемию коронавируса.

Аналитики агентства также отметили сохранение высокой концентрации фондирования Хоум Кредит Банка на средствах физлиц, которая оказывает сдерживающее влияние на общую оценку фактора. В первой половине 2021 года банк разместил два выпуска биржевых облигаций, но это не привело к значимому сокращению доли средств физлиц в структуре пассивов: 79% на 1 июля 2021 года против 81% на эту же дату прошлого года.

В АКРА указали, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.