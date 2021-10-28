Новикомбанк улучшил условия по всей основной линейке вкладов, повысив процентные ставки по депозитам в рублях, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ставки по вкладам в Новикомбанке увеличены на 0,75%.

Так, срочный депозит по линейке «Капитал» принесет доход в рублях от 5,85% до 7,75% годовых в зависимости от срока и суммы размещения.

Ставка по вкладам «Рост» составляет от 5,55% до 6,95% годовых.

По линейке депозитов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 4,65% до 6,85% годовых.

«Капитал» — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» — накопительный депозит с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой, «Комфорт» — с возможностью пополнения и расходования денежных средств.

Кроме этого, в Новикомбанке действует вклад «Рантье», процентная ставка по которому привязана к уровню ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, после повышения ключевой ставки Центробанком клиенты получают автоматическое повышение ставки по депозиту.

Минимальная сумма для открытия «Рантье» — 10 тыс. рублей. Пополнение возможно без ограничения сумм в течение всего срока договора. Выплата начисленных процентов производится по истечении каждого месяца со дня внесения денежных средств. При переходе вклада в новый размерный диапазон за счет капитализации процентов или пополнения процентная ставка автоматически увеличивается.

Клиенты Новикомбанка могут открыть депозиты без посещения офиса — через интернет-банк или мобильное приложение, получая при этом более высокую процентную ставку.