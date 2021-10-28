Серия прямых эфиров с известными финансовыми экспертами пройдет 30 и 31 октября в рамках Всероссийского обучающего конкурса-фестиваля финансовой культуры. В течение двух дней 35 спикеров будут выступать в прямом эфире из студий фестиваля «Открытый лекторий» и «Галерея».

Дискуссии на первой площадке будут посвящены инвестированию, налогообложению, инфляции, социальным выплатам, защите от мошенничества, ведению личного бюджета. «Галерея» станет местом обсуждения в женском кругу вопросов финансового воспитания детей, семейного бюджета, разумного потребления, развития стартапов, домашней и бьюти-экономии.

Партнером трансляции выступает социальная сеть ВКонтакте. Эфиры будут доступны в официальном сообществе фестиваля (https://vk.com/familymoneyfest ) и на сайте https://familymoneyfest.ru/ .

Субботний эфир «Открытого лектория» в 11:00 начнется разбором семейного бюджета реальной семьи. Создатель и совладелец онлайн-курса финансовой культуры для школьников «Финбо» Юрий Кацман поможет проанализировать семейные доходы и расходы, даст практические рекомендации по сбережению средств и преумножению дохода.

Руководитель Центра противодействия мошенничеству ПС «Мир» Кирилл Нестеров поделится основными правилами финансовой безопасности, разберет примеры переписок и воспроизведение телефонных разговоров с мошенниками.

О том, как подготовиться к инвестированию, а также об основных ошибках инвесторов расскажет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Лекция руководителя трансакционного бизнеса УБРиР Дениса Дергачева будет посвящена подбору оптимального вида кэшбэка и тому, как выбрать для себя лучшую программу лояльности.

Как следовать инвест-плану и удержаться от продажи акций в момент их падения, посоветует инвестиционный консультант ИК «Фридом Финанс» Дарья Дудкина, которая предложит рациональные стратегии вместо эмоциональных решений.

В рамках лектория будут даны ответы на самые распространенные вопросы о налогах. Участники фестиваля узнают о способах их снижения с помощью налоговых вычетов. Будет затронута тема постковидной инфляции.

Программа женской площадки «Галерея» начнется 30 октября в 11:00 с «кейс-стади». Независимый финансовый советник Ольга Дементьева на практике обучит управлению деньгами и поможет участницам сформировать полезные финансовые привычки.

Про особенности финансового воспитания детей расскажет директор по развитию Национального центра финансовой грамотности, основатель бизнес-школы и клуба для детей и подростков «Деньгин's» Анна Деньгина.

Стилисты Алиса Самсонова и Ирина Степаненко поделятся секретами разумного потребления, дадут советы, как подготовиться к шопингу на распродаже и по максимуму использовать возможности ресейла.

Включен в программу дискуссий и разбор кейса успешного стартапа. Предприниматель, наставник по развитию бизнеса Ольга Маркина поможет разобраться в том, что нужно женщине, чтобы развиваться в бизнесе.

В рамках лектория также будут обсуждаться фриланс-возможности. Специалист по продвижению личных блогов и аккаунтов в социальных сетях Юлия Зарубина расскажет про личный опыт развития во фрилансе, сделает обзор возможных профессий и назовет самые частые ошибки новичков.

Во второй день фестиваля обсуждение на женской площадке начнется с вопросов современной карьеры: как изменился рынок труда, как совместить работу и заботу о семье, кем можно работать удаленно. Владелица интернет-магазина бьюти-девайсов и собственной косметической линейки Idol Face Евгения Конычева разберет кейсы, связанные с развитием стартапов.

Экологичные привычки для здоровья и кошелька будет прививать эксперт по устойчивому развитию Валерия Корастылева. Спикер расскажет, как найти экологичные товары на полках магазинов, и даст советы, которые помогут экономить семейный бюджет и заботиться о планете.

Кроме того, гости студии обсудят финансовые отношения в семье, лайфхаки для незаметной домашней экономии и рациональный подход к семейному бюджету.

Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры проводится Московской международной высшей школой бизнеса МИРБИС, коммуникационным агентством «Р.И.М.» в рамках национального проекта «Образование» при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Банки.ру выступает информационным партнером проекта.