Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке на приобретение квартиры в новостройке. Минимальная ставка на покупку жилья на этапе строительства теперь составляет 7% годовых при первоначальном взносе от 10% стоимости объекта недвижимости.



Максимальная скидка 1,2 п. п. действует при покупке квартиры в домах, которые строятся на средства проектного финансирования от банка, и при большой сумме кредита — от 6 млн рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и от 3 млн рублей — для регионов.



«Наиболее выгодными условиями кредитования могут воспользоваться действующие зарплатные клиенты Банка ДОМ.РФ, а также сотрудники медицинской или научной сферы. Сниженная ставка действует при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк заказывает самостоятельно с согласия клиента», — говорится в релизе.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимаются в течение нескольких минут.