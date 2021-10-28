Жители России в сентябре оформили 1,55 млн кредитных карт — на 9% больше, чем в августе, и на 44% больше, чем в сентябре прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Это рекордное количество выдач за последние пять лет, больше кредитных карт россияне взяли лишь в марте 2016 года (1,8 млн) и в декабре 2016 года (1,7 млн).

В ОКБ отметили, что за весь III квартал 2021 года россияне получили 4,3 млн кредитных карт, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3 млн). По количеству выданных за один квартал кредитных карт более высокие результаты были лишь в IV квартале 2016 года (4,7 млн).

Рост кредитования по сравнению с августом произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитных карт. Наибольший рост был в Краснодарском крае (на 16%), Воронежской области (16%), Кемеровской области (15%) и Татарстане (15%). Наименьший — в Московской области (5%), Иркутской области (4%) и Хабаровском крае (2%).

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, банки на фоне снижения выдач в ипотечном кредитовании усиливают работу в других сегментах, в которых остается высокий потенциал.

«В последние месяцы произошло усиление конкуренции за заемщиков, пользующихся кредитными картами, которое выражается в увеличении рекламных трат. Но поскольку сегмент кредитных карт является рискованным, то из-за новых коронавирусных ограничений, вероятно, мы вскоре увидим сокращение выдач», — спрогнозировал он.