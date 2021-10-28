СберБанк улучшил прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2021 год с 73,6 рубля до 73,1 рубля за доллар, следует из презентации кредитной организации по результатам за девять месяцев.



Прогноз по цене нефти марки Urals в 2021 году повышен с 67 до 69 долларов за баррель.

Ожидания по темпам роста ВВП также скорректированы — вместо ожидаемого в июле роста на 4,2% аналитики «Сбера» прогнозируют рост на 4,4% по итогам текущего года. Инфляция в 2021 году, по прогнозу СберБанка, составит 7,6% (ранее — 5,8%). Ключевая ставка в конце года ожидается на уровне 7,75%.

Напомним, Минэкономразвития в сентябре ухудшило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 5,8% с 5%, прогнозировавшихся в июле. Также ведомство повысило прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 год до 73,6 рубля. Июльский прогноз МЭР предполагал курс доллара на уровне 72,8 рубля в 2021 году.

В ближайшие годы ведомство также прогнозирует постепенное ослабление рубля: с 72,1 рубля за доллар в 2022 году до 73,6 рубля в 2024-м. В 2022 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 72,1 рубля за доллар вместо 70,2 рубля за доллар в июльской промежуточной версии прогноза. В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидает Министерство экономического развития, составит 72,7 и 73,6 рубля за доллар (71 и 72,8 доллара за рубль в весенней версии прогноза). Ослабление прогнозного курса на горизонте трех лет в ведомстве объяснили пересмотром цен на нефть, а также фактической динамикой курса.