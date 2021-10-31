Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

ВТБ совместно с международной платежной системой Visa предлагает корпоративную карту Visa Signature Business. Ее можно заказать как в цифровом формате, так и на пластиковом носителе с премиальным дизайном, оформить в интернет-банке «ВТБ Бизнес» и офисах банка. Привилегии для держателей карты включают доступ в более чем 1 тыс. бизнес-залов аэропортов и железнодорожных вокзалов по всему миру, страхование жизни и здоровья на сумму до 500 тыс. долларов в любых поездках, услуги «Консьерж-сервис» в режиме 24/7. Кроме того, держатели карты смогут воспользоваться скидками от платежной системы Visa на услуги по всему миру, включая рестораны, такси, бронирование отелей и многое другое.

Новикомбанк запустил до 31 декабря 2021 года акцию для обладателей рублевых карт в рамках программы «Бонусы» с начислением двойных баллов за покупки в праздники. Бонусы обмениваются на товары, подарочные сертификаты и путешествия в каталоге на сайте программы «Бонусы». Двойные баллы начисляются с 3 по 7 ноября и с 23 по 29 ноября. До конца года снимается ограничение по максимальной сумме вознаграждения по программе «Бонусы». До 31 декабря 2021-го двойные баллы также начисляются клиентам банка за первую покупку, совершенную на сумму от 2 тыс. рублей по карте, подключенной к программе «Бонусы». Бонусы выплачиваются до конца следующего календарного месяца.

РГС Банк запустил акцию к профессиональному празднику — Дню автомобилиста. С 1 ноября по 31 декабря включительно все держатели дебетовой «Дорожной карты» смогут получить повышенный кэшбэк до 10% за покупки по карте в категории «Авто». В период акции все расходы в категории «Авто» (автосервисы, автомойки, шиномонтаж, каршеринг, платные дороги, парковки и т. д.) следует оплачивать смартфоном с помощью платежных сервисов Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или на сайтах торговых точек и получать кэшбэк 10%. По карте также предусмотрен кэшбэк до 4% при оплате картой на АЗС, в ресторанах и в категории развлечений, перечень скидок в рамках программы лояльности платежной системы Mastеrcard и кэшбэк до 20% от платежной системы «Мир».



СберБанк предлагает участникам программы лояльности «СберСпасибо» обмен бонусов на скидку до 99% у ряда своих партнеров из экосистемы: «СберМегаМаркет», «СберЗвук», SberDevices и Okko. Обменять бонусы на скидку до 99% можно на сайтах или в мобильных приложениях этих компаний. Единственное условие — оплата покупок и подписок картой СберБанка. Курс обмена: один бонус равен 1 рублю скидки. Кроме того, в «СберМегаМаркете» за первую покупку будет начислено 500 дополнительных бонусов и 1% от стоимости покупки, если ранее их уже совершали. Картой СберБанка важно оплатить минимум 1% от суммы покупки (не менее 1 рубля), бонусы нельзя списать при оплате товаров некоторых брендов: Dyson, Rieker, Zenden, а также при резервировании товаров в рамках сервиса «Закажи и забери!». После покупки подписки по карте «Сбера» на аудиосервис «СберЗвук» клиенту также будет начислено 5% бонусами от «СберСпасибо», за покупки в SberDevices с карты «Сбера» клиентам вернется 3% бонусами. За подписку на мультимедийный сервис Okko начисляется 1% бонусами.