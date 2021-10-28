Чистая прибыль Руснарбанка по итогам девяти месяцев 2021 года достигла 526 млн рублей, что на 13% превышает результат за аналогичный период 2020 года. Такие предварительные неаудированные данные представлены в релизе кредитной организации.



Уточняется, что показатель «отношение операционных расходов к операционным доходам» снизился до уровня 43%. Рентабельность собственного капитала составила 19,5%.

«За девять месяцев 2021 года банк продолжал успешно реализовывать стратегию, направленную на тотальную цифровизацию и роботизацию, что позволило улучшить основные показатели банка и строить эффективную модель бизнеса», — сообщили в финучреждении.