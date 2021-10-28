Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, с начала 2021 года увеличилось на 6,2 млн человек и достигло 15 млн. Они открыли 24,6 млн брокерских счетов, говорится в сообщении торговой площадки.

Для сравнения: за весь 2020 год брокерские счета открыли 5 млн человек, за 2019 год — 1,9 млн.

Лидеры по количеству открытых счетов частных инвесторов — Тинькофф Банк (7,6 млн), СберБанк (5 млн), ВТБ (1,9 млн), Альфа-Банк (1,4 млн), БКС (0,8 млн).

Частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями — 40%, облигациями — 14%, деривативами — 44%, валютой — 13%.

«15 миллионов частных инвесторов — это знаковая цифра, которой мы смогли достичь общими усилиями с банками и брокерами. Растет не только количество счетов, но и активность людей на бирже — ежемесячно сделки заключают уже более 2 миллионов человек», — комментирует член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. Он рекомендует новым инвесторам уделять особое внимание повышению финансовой грамотности.

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