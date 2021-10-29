ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России — в форме «онлайн инвестиционных игр», пишет РБК. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такие проекты составляют 8% от общего числа выявленных за III квартал 2021 года финансовых пирамид. Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Но принцип такой игры — это сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков, если их нет — проект останавливается, сворачивается. Деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас, пояснил Лях. Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но это пишется маленькими буквами далеко внизу, отметил глава департамента.
На волне интереса к цифровым активам, в первую очередь к NFT, то есть к невзаимозаменяемым криптографическим токенам, появляется огромное количество новых, в том числе игровых платформ, которые ЦБ расценивает как финансовые пирамиды, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По словам юриста, мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых таких онлайн-игр — CryptoKitties, созданной на основе криптовалюты etherium. В игре, разработанной канадской студией Dapper Labs, игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их.
Граждане в среднем отдают финансовым пирамидам от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, но бывают случаи, когда мошенникам уходит до 100 млн рублей. Как передает РБК, об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в Instagram.
По словам Иккерта, участники такого проекта покупают и продают внутри игры некие вещи за криптовалюту, которые за ее пределами никакой стоимости не имеют и никак не могут быть конвертированы во что-либо еще. Бороться с такими проектами сложно, потому что криптовалюты обеспечивают и децентрализацию, и анонимность, которые не позволяют ни определить конечных бенефициаров, ни отследить финансовые потоки, отметил эксперт.
Большинство финансовых пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в нее, сообщил Лях. Такие интернет-проекты предлагают «заработать» с помощью «уникальных трейдеров», способных «за очень короткий срок преумножить ваши деньги». Классическая история финансового обмана продается под видом инвестиций на рынке акций или других финансовых инструментов, инвестиций в крипторынок. Высокая волатильность криптовалюты тоже привлекает людей. Главное — как только граждане передают криптовалюты или деньги для криптовалюты в такие интернет-проекты, эти средства тут же оказываются в кошельках мошенников, обратно никто ничего не получает, заключил Лях.
Соответствующие органы усилят надзор за сделками, связанными с использованием криптовалют.