



ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России — в форме «онлайн инвестиционных игр», пишет РБК . Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. По его словам, такие проекты составляют 8% от общего числа выявленных за III квартал 2021 года финансовых пирамид. Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Но принцип такой игры — это сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков, если их нет — проект останавливается, сворачивается. Деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас, пояснил Лях. Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но это пишется маленькими буквами далеко внизу, отметил глава департамента.

На волне интереса к цифровым активам, в первую очередь к NFT, то есть к невзаимозаменяемым криптографическим токенам, появляется огромное количество новых, в том числе игровых платформ, которые ЦБ расценивает как финансовые пирамиды, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По словам юриста, мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых таких онлайн-игр — CryptoKitties, созданной на основе криптовалюты etherium. В игре, разработанной канадской студией Dapper Labs, игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их.

В Центробанке назвали суммы, которые россияне отдают финансовым пирамидам Граждане в среднем отдают финансовым пирамидам от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, но бывают случаи, когда мошенникам уходит до 100 млн рублей. Как передает РБК , об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в Instagram.

По словам Иккерта, участники такого проекта покупают и продают внутри игры некие вещи за криптовалюту, которые за ее пределами никакой стоимости не имеют и никак не могут быть конвертированы во что-либо еще. Бороться с такими проектами сложно, потому что криптовалюты обеспечивают и децентрализацию, и анонимность, которые не позволяют ни определить конечных бенефициаров, ни отследить финансовые потоки, отметил эксперт.

Большинство финансовых пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в нее, сообщил Лях. Такие интернет-проекты предлагают «заработать» с помощью «уникальных трейдеров», способных «за очень короткий срок преумножить ваши деньги». Классическая история финансового обмана продается под видом инвестиций на рынке акций или других финансовых инструментов, инвестиций в крипторынок. Высокая волатильность криптовалюты тоже привлекает людей. Главное — как только граждане передают криптовалюты или деньги для криптовалюты в такие интернет-проекты, эти средства тут же оказываются в кошельках мошенников, обратно никто ничего не получает, заключил Лях.