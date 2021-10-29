ВТБ с 29 октября запустил программу «Дальневосточной ипотеки» для покупки объектов на вторичном рынке недвижимости, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ставка по ипотечному кредиту для клиентов банка в рамках программы составит 0,1% годовых на весь срок кредита. Новые условия распространяются на приобретение квартир в 34 моногородах Дальневосточного федерального округа.

За январь — октябрь 2021 года ВТБ в рамках «Дальневосточной ипотеки» выдал более 10 млрд рублей. Доля программы по объему составляет 23% от всех выдач банка на территории федерального округа. После обнуления банком ставки в сентябре спрос на «Дальневосточную ипотеку» вырос почти в три раза. Сопоставимо увеличилось количество выданных кредитов по программе: за сентябрь — октябрь более 680 семей оформили ипотеку на сумму 3,3 млрд рублей.

ВТБ: спрос на «Дальневосточную ипотеку» вырос вдвое после обнуления ставок За первые сутки после обнуления ставок по «Дальневосточной ипотеке» клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные кредиты в два раза по сравнению с предыдущими днями на этой неделе, сообщила пресс-служба банковского учреждения.

Всего с начала действия программы общий объем кредитов, выданных ВТБ в рамках «Дальневосточной ипотеки», достиг 22,5 млрд рублей. Регионами — лидерами по объему сделок остаются Приморский край (10,5 млрд рублей), Хабаровский край (3,8 млрд рублей) и Якутия (3,2 млрд рублей). Средний первоначальный взнос по программе составляет 22% от стоимости жилья.