Держатели карт «Мир» от банка «Национальный Стандарт» получили возможность пользоваться бесконтактным платежным сервисом Apple Pay, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Для настройки оплаты картой «Мир» с помощью Apple Pay необходимо зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям. Apple Pay готов к использованию сразу после привязки карты к iPhone или Apple Watch. Пользователи могут получать все скидки и бонусы, которые предлагает банк «Национальный Стандарт» держателям своих карт, а также пользоваться всеми преимуществами в рамках программы лояльности платежной системы «Мир».

Для совершения платежа необходимо поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая трансакция через Apple Pay надежно защищена — пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay можно оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

В банке уточнили, что в целях безопасности номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства клиента.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учетные записи или заполнять длинные платежные формы.

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