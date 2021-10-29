«Сбер» расширил количество сервисов для удаленной работы с клиентами, которые помогут быстро и удобно взаимодействовать с банком даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Цифровой офис СберБанка — это первый сервис для самой широкой аудитории, который позволяет не только получить экспертную консультацию специалиста с наглядными материалами, но и оформить продукты банка и экосистемы удаленно в любом удобном месте», — говорится в релизе.



Так, специалисты «Сбера» могут проконсультировать клиента и помогут с оформлением продуктов экосистемы по видеосвязи. «Это простой, удобный и безопасный способ получить необходимую информацию, оставаясь дома. Все разговоры защищены сквозным шифрованием. А если во время общения камера не нужна или соединение слабое, клиент может отключить свое видео, но продолжить видеть сотрудника», — сообщили в банке, уточнив, что сервис работает семь дней в неделю с 00:00 до 21:00 мск.

Вход осуществляется через Sber ID.

Кроме того, теперь любой клиент СберБанка может назначить личную встречу с выездным персональным менеджером в любом удобном месте. Ранее сервисом могли пользоваться только зарплатные клиенты. Менеджер поможет разобраться в нюансах использования банковских продуктов и цифровых сервисов. Сервис бесплатный. Чтобы воспользоваться им, достаточно заполнить форму на сайте банка или сказать виртуальному ассистенту команду «Выездной персональный менеджер» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Сотрудник банка перезвонит, чтобы договориться о встрече», — пояснили в кредитной организации.

Также клиенты «Сбера» могут заказать в «СберБанк Онлайн» новую или перевыпущенную дебетовую карту с доставкой по любому удобному адресу. Для этого при оформлении продукта нужно выбрать город, способ получения — доставкой — и указать удобную дату, время и адрес.



После этого сотрудник банка свяжется с клиентом для уточнения деталей. При встрече с сотрудником потребуется оригинал паспорта.