Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка на уровне «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом.

В сообщении агентства указано, что рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и высоким уровнем рентабельности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

В частности, невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне (банк занимает первое место в списке крупнейших кредитных организаций Нижегородской области). Диверсификация бизнеса оценивается как низкая, что обусловлено специализацией на кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса, а также наличием значительных вложений в ценные бумаги. Оценку бизнес-профиля ограничивает значительная концентрация клиентской базы на одном регионе, что может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе присутствия или усилении конкуренции со стороны значимых федеральных и региональных игроков.

Эксперты отметили сильную позицию по капиталу и высокую рентабельность НБД-Банка. Кредитное учреждение стабильно поддерживает высокий уровень достаточности капитала, что позволяет выдержать полное обесценение до 24% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения обязательных нормативов. Текущая структура активов характеризуется низким уровнем концентрации на объектах крупного кредитного риска. Положительное влияние на капитальную позицию оказывает высокая рентабельность деятельности (по МСФО за первое полугодие 2021 года с переводом в годовое выражение — 10%).

Качество активов банка оценено как адекватное. Их основу формирует портфель кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (54% валовых активов на 1 октября 2021 года), представленный преимущественно кредитами субъектам малого и среднего бизнеса. Отраслевая диверсификация кредитного портфеля юрлиц и ИП находится на удовлетворительном уровне — доля крупнейшей отрасли составила 27% на 1 июля 2021 года. Кредитный портфель физлиц составляет около 1% валовых активов на 1 октября 2021 года, при этом его качество оценивается как приемлемое (доля просроченной задолженности на указанную дату составила около 13%).

По оценке «Эксперт РА», качество корпоративного управления банка в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности, при этом присутствуют недостатки в части оценки и управления отдельными видами банковских рисков.

«Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2021—2023 годы, которая направлена на поступательный рост масштабов бизнеса при поддержании высокого запаса по капиталу и сохранение дивидендной доходности для акционеров. Заложенные в стратегию темпы роста кредитного портфеля не будут способствовать укреплению конкурентных позиций банка на фоне усиления конкуренции со стороны крупных федеральных игроков», — сказано в комментарии агентства.