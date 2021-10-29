Банк ДОМ.РФ сохранит штатный режим работы всех отделений на время нерабочих дней, а также в праздничные дни с 4 по 7 ноября. Банковская деятельность включена в перечень отраслей непрерывного цикла, банки могут функционировать в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.



Часть сотрудников Банка ДОМ.РФ переведена на удаленный формат, введены дополнительные меры профилактики вирусных заболеваний без ущерба для текущей деятельности и результатов. Отделения банка продолжают оказывать полный перечень услуг, включая прием заявок, их рассмотрение и оформление ипотечных и потребительских кредитов, работу со вкладами.

«Мы оперативно приняли необходимые меры, которые позволяют клиентам нашего банка в привычном режиме и без ущерба для безопасности получать все необходимые услуги. Благодаря цифровизации самые сложные и наиболее востребованные банковские продукты переведены в онлайн-формат. Наши отделения продолжают работать в штатном режиме. При этом мы призываем всех по возможности пользоваться удаленными каналами, без посещения отделений банка», — отметил директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Все услуги и продукты клиенты могут получить удаленно, посредством сервисов на сайте Банка ДОМ.РФ, либо в мобильном приложении. Так, на сайте банка можно подать заявку на ипотеку и потребительский кредит. Кроме того, клиентам банка доступна электронная регистрация сделок с недвижимостью, что особенно актуально в период коронавирусных ограничений.

Кроме того, в Банке ДОМ.РФ реализована возможность дистанционного открытия счетов эскроу. В непрерывном режиме продолжается обслуживание компаний малого бизнеса, а также взаимодействие по проектному финансированию через личный кабинет застройщика.