Сотрудники полиции пресекли деятельность киберпреступников, которые под видом сотрудников службы безопасности банков звонили гражданам, в результате чего похитили с их банковских счетов более 150 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Ростовской области в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 и пунктом «г» части третьей статьи 158 УК РФ, установлены четверо участников преступного сообщества, специализирующегося на мошенничествах и кражах с банковских счетов граждан дистанционным способом», — сказала она.

По словам Волк, криминальная организация координировала действия трех структурированных групп, у каждого участника была своя роль, которая четко контролировалась. Так, одну группу составляли работники кол-центра, которые звонили гражданам под видом представителей службы безопасности банка и сообщали заведомо ложные сведения об операциях по их счетам. Еще две группы занимались обеспечением беспрепятственного перечисления денег со счетов потерпевших на счета и кошельки различных интернет-магазинов. В дальнейшем собранные средства переводились через криптокошельки в криптовалюту. За свою работу соучастники получали часть дохода с похищенных сумм.

«В настоящее время задержаны трое жителей Московской, Калининградской и Новосибирской областей в возрасте от 28 до 62 лет. Установлены 1 026 фактов противоправной деятельности. Предварительная сумма ущерба превышает 150 миллионов рублей», — уточнила Волк.

Следователем ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Трех фигурантов арестовали, их сообщника – гражданина одного из государств ближнего зарубежья – объявили в розыск.