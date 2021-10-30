Банк ДОМ.РФ улучшил условия льготной программы «Семейная ипотека», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Минимальная ставка по ней снижена до 4,1% при покупке квартиры в готовом или строящемся на средства проектного финансирования от банка доме. Кроме того, до 4,6% снижена ставка при оформлении ипотечного кредита на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в рамках программы. Минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости объекта недвижимости», — говорится в релизе.

Уточняется, что сниженная ставка действует при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк заказывает самостоятельно с согласия клиента, для зарплатных клиентов банка, а также сотрудников медицинских или научных организаций.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов РФ.



Кроме того, напомнили в банке, в рамках «Семейной ипотеки» можно оформить жилищный кредит по ставке от 2,9% по специальной программе с застройщиками при покупке жилья на этапе строительства. После передачи квартиры покупателю устанавливается базовая льготная ставка. В программе участвуют уже свыше 30 застройщиков в более чем 10 регионах страны, их численность увеличивается, а география постоянно расширяется.