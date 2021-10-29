Минстрой России разработал проект государственной программы «Развитие туризма», реализация которой должна начаться с 1 января 2022 года. Документ в пятницу опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления разработан в целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — отмечается в пояснительной записке.

Согласно проекту госпрограммы, к 2030 году 8 млн детей должны ежегодно отдыхать в оздоровительных лагерях. Кроме того, должны быть разработаны меры по стимулированию внутреннего детского туризма в форме «туристического сертификата», который даст льготы на образовательные туры.

Также к 2030 году рынки горнолыжного и круизного туризма должны вырасти в 1,6 раза. При этом объем номерного фонда коллективных средств размещения на территории горнолыжных комплексов планируется увеличить до 24 тыс. номеров, а число граждан, вовлеченных в горнолыжный туризм и отдых, должно вырасти с 1,5 млн до 2 млн.

Предполагается, что число посетителей особо охраняемых природных территорий к 2030 году вырастет до 12,8 млн человек, а на территории не менее чем 0,4% национальных парков будет реализована модель экологического туризма. Госпрограмма также предусматривает увеличение вдвое количества туристов, приезжающих в Россию на деловые мероприятия, и включение России в топ-20 мирового рейтинга конгрессных территорий.

Госпрограмма будет включать федеральные проекты «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма», а также мероприятия по обеспечению системы управления в сфере туризма.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам ранее сообщил, что на реализацию новой государственной программы «Развитие туризма» с 2022 по 2024 год планируется направить более 175 млрд рублей. В целом действие госпрограммы продлится до 2030 года. Она направлена на создание современной туристической инфраструктуры, поддержку общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего туризма, обеспечение условий для доступных и комфортных поездок по стране, создание рабочих мест и разработку цифровых решений в туризме, отмечал глава Минстроя.