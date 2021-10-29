С 26 октября 2021 года «Сбер» не будет требовать документы, подтверждающие трудовую деятельность у адвокатов и нотариусов, обратившихся за ипотечным кредитом. Об этом сообщается на сайте финорганизации.
Ранее для подтверждения занятости адвокатам нужно было представить подлинник удостоверения адвоката, а нотариусам — подлинник приказа территориального органа Минюста России о назначении на должность нотариуса.
Кроме того, требовались подлинник или нотариально удостоверенная копия лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если они подлежат лицензированию.
СберБанк в этом году повысил зарплаты сотрудников в среднем на 6%, а в следующем году банк проиндексирует заработные выплаты на 7%, сообщила старший вице-президент, руководитель блока HR «Сбера» Наталья Дудина.