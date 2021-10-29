С 26 октября 2021 года «Сбер» не будет требовать документы, подтверждающие трудовую деятельность у адвокатов и нотариусов, обратившихся за ипотечным кредитом. Об этом сообщается на сайте финорганизации.

Ранее для подтверждения занятости адвокатам нужно было представить подлинник удостоверения адвоката, а нотариусам — подлинник приказа территориального органа Минюста России о назначении на должность нотариуса.

Кроме того, требовались подлинник или нотариально удостоверенная копия лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если они подлежат лицензированию.