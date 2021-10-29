Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов для физических лиц. Изменения коснулись сберегательных продуктов, по которым установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 8,18% — по депозиту «Дорога к цели», 7,5% — по вкладу «Отличный старт», 7,1% — «Главная дорога». Диапазон увеличения ставок составил от 0,1% до 0,3% в рублях.

Россельхозбанк запустил акцию «Весомый процент». Так, во вклад «Доходный» средства можно разместить по ставке до 8% годовых (при условии открытия вклада на четыре года). Специальное предложение будет доступно до 31 декабря 2021 года включительно. Также банк запускает акцию по накопительным счетам «Моя выгода». Максимальная ставка по счету составит 8% годовых. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка 8% действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется в конце каждого месяца. Минимальный остаток на накопительном счете не установлен. Период проведения акции «Моя выгода» — с 25 октября по 31 декабря 2021 года включительно.

Клиенты Росбанка, открывшие с 25 октября по 31 декабря 2021 года сберегательный счет #Акционный, смогут принять участие в акции «Расти до десяти!», позволяющей получить дополнительную доходность. В рамках акции к основным 7,5% годовых, начисляемых на остаток по счету, можно будет получить дополнительные 2,5% при выполнении ряда условий, что в итоге даст доходность 10% годовых на остаток.



Банк «Открытие» повысил ставки срочных рублевых вкладов для розничных клиентов до 7,2% годовых. Теперь максимальная ставка для клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу «Надежный партнер» составляет 7,2% годовых. Для остальных клиентов по вкладу «Надежный» — 7% годовых. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты, предпочитающие пополнять вклад в течение срока его действия, — 6,5% годовых по вкладу «Активное пополнение». Для клиентов, желающих свободно распоряжаться своими средствами, банк предлагает вклад «Свободное управление» со ставкой 6% годовых. Также банк с 1 ноября повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Процентная ставка на остаток от 10 тыс. рублей увеличена до 5,5% годовых. Проценты по «Моей копилке» начисляются ежедневно на фактический остаток средств на счете. Пополнение и снятие средств возможны без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк ТКБ повысил ставки по вкладам физических лиц. Максимальная доходность одного из флагманских продуктов банка — депозита-конструктора «ТКБ. Просто вклад» достигает теперь от 6,75% до 8% годовых в рублях в зависимости от срока размещения средств и выбранных условий по вкладу. Доходность по депозиту «ТКБ. Растущий доход» составляет теперь от 6,5% до 8% годовых в рублях в зависимости от срока хранения средств.



Новикомбанк улучшил условия по всей основной линейке вкладов. Ставки по вкладам увеличены на 0,75%. Срочный депозит по линейке «Капитал» принесет доход в рублях от 5,85% до 7,75% годовых. Ставка по вкладам «Рост» составляет от 5,55% до 6,95% годовых. По линейке депозитов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 4,65% до 6,85% годовых. В Новикомбанке действует вклад «Рантье», процентная ставка по которому привязана к уровню ключевой ставки ЦБ. Таким образом, после повышения ключевой ставки Центробанком клиенты получают автоматическое повышение ставки по депозиту.



Живаго Банк увеличил доходность во всей линейке рублевых вкладов. Ставки по депозитам повысились в среднем на 1%. Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, — 8,39% годовых по вкладу «VIP» (при выборе опции капитализации процентов). По депозиту «Экспресс Онлайн» максимальная ставка достигает теперь 7,25% годовых.

Промсвязьбанк повысил доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок составил 0,4—0,45 процентного пункта. Максимальная ставка 8% годовых действует по вкладу «Весомый процент». По депозиту «Сильная ставка» ставка увеличена до 7,5% годовых. По «Онлайн-вкладу» максимальная доходность составит 7,5% годовых. По депозиту «Мой доход» предусмотрена ставка до 7,1% годовых, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 6% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 5,75% годовых.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

СКБ-Банк повысил процентные ставки по вкладам. Процентная ставка по вкладу «Обыкновенное чудо!!» теперь составит до 7,7%. Доходность по вкладу «Исполнение желаний+» тоже увеличилась и составит до 7,1% годовых, а с промокодом, полученным на сайте СКБ-Банка, — до 7,45%.

Райффайзенбанк повысил максимальную ставку по вкладу «Фиксированный» при размещении денег на срок от полутора до двух лет, теперь она составляет 6,35% с учетом капитализации. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей, максимальная — 40 млн. Пополнение и снятие не предусмотрено. Проценты начисляются ежемесячно на текущий счет или добавляются к сумме вклада. По желанию клиента вклад может быть пролонгирован на тот же срок по процентной ставке, действующей на момент пролонгации. Количество пролонгаций неограниченно.