Профсоюзы, работодатели и Кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений — координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ. Согласно сообщению, Голикова провела заседание РТК в формате видеоконференции.

«Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня. Подписанные рекомендации направлены в регионы.

Члены комиссии также поддержали проект обновленных рекомендаций по регистрации безработных и подбору подходящей работы. Они, в частности, предусматривают использование цифровых платформ для работы с гражданами, а также разделение потоков обратившихся в зависимости от их мотивации.