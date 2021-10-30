РГС Банк запустил акцию к профессиональному празднику — Дню автомобилиста. С 1 ноября по 31 декабря включительно все держатели дебетовой «Дорожной карты» смогут получить повышенный кэшбэк до 10% за покупки по карте в категории «Авто», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для получения повышенного кэшбэка необходимо являться держателем или оформить дебетовую «Дорожную карту» РГС Банка. Далее в период акции все расходы в категории «Авто» (автосервисы, автомойки, шиномонтаж, каршеринг, платные дороги, парковки и т. д.) следует оплачивать смартфоном с помощью платежных сервисов Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или на сайтах торговых точек и получать кэшбэк 10%», — сообщили в банке.

Кроме повышенного кэшбэка в категории «Авто» в рамках акции, по карте также предусмотрен кэшбэк до 4% при оплате картой на АЗС, в ресторанах и в категории развлечений, перечень скидок в рамках программы лояльности платежной системы Mastеrcard и кэшбэк до 20% от платежной системы «Мир».

В банке уточнили, что обслуживание «Дорожной картой» бесплатно в течение первых трех месяцев в рамках опции «Тест-драйв». Далее бесплатно — при ежемесячном обороте по карте от 10 тыс. рублей или при наличии на счетах клиента в банке остатка не менее 50 тыс. рублей / действующего кредита, привязанного к карте.



Карту можно моментально выпустить в приложении, оформить в офисе банка, а также заказать на сайте РГС Банка или автомаркета #банкавто с доставкой более чем в 200 городах России.