Стоимость обналичивания за последние годы выросла до 20% для денег и до 40% для «крипты». Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.



«Если на первоначальном периоде теневые услуги — это обнал, вывод денежных средств — стоили 1—1,5%, то сегодня поднялась цена на рынке — 20%, по крипте — 40%, то есть издержки. Первоначально площадки были объемом где-то примерно 100—150 миллиардов, теневые площадки, то сегодня уже сократились до 2—2,5. Жизнедеятельность теневых площадок была пять-шесть лет, сегодня максимум год существует площадка и закрывается», — сказал глава Росфинмониторинга.

В то же время количество сомнительных операций по обналичиванию, где есть в том числе бюджетные деньги, сократилось в шесть раз, отметил Чиханчин.

«Сомнительные операции финансовые по обналичиванию там, где есть бюджетные деньги, сократились в шесть раз. Количество фирм-однодневок — тоже в шесть раз. Но самое главное, что законопослушность хозяйствующих субъектов, которые работают с бюджетом, выросла в четыре раза по сравнению с хозяйствующими субъектами, которые работают в другой сфере», — сказал он.