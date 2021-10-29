Банк «Национальный Стандарт» повысил процентные ставки по действующей линейке срочных вкладов в рублях, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, по вкладам «Здоровый стандарт» (открывается на 550 дней от 15 тыс. рублей) и «Здоровый стандарт Онлайн» (открывается на 370 дней от 15 тыс. рублей) с ежемесячным начислением процентов и выплатой их в конце срока годовая процентная ставка составила 7,25% и 7,15% соответственно.

Доходность по вкладу «Новый стандарт» составляет от 5% до 7,55% годовых. По вкладу «Новый стандарт Онлайн» ставки на 0,1 процентного пункта выше, чем по вкладу «Новый стандарт», и составляют от 5,10% до 7,65% годовых. Ставка зависит от срока и суммы размещения.

По вкладу «Сберегательный стандарт» и по вкладу «Сберегательный стандарт Онлайн», открываемым на срок от 31 дня до 550 дней, доходность составляет от 5% до 7,15% годовых и от 5,1% до 7,25% годовых соответственно и также зависит от срока и суммы размещения. По вкладам предусмотрена ежемесячная выплата процентов на текущий счет.

Вклад «Пенсионный стандарт» можно открыть на срок от 31 дня до 550 дней, на сумму от 10 тыс. рублей, с ежемесячной выплатой процентов на текущий счет, с процентными ставками от 5,35% до 7,15% годовых в зависимости от срока размещения.

Вклад «Универсальный стандарт» можно открыть на 190 или 370 дней с процентной ставкой от 5% до 5,85%. Доходность по вкладу «Универсальный стандарт Онлайн» на аналогичные сроки составляет от 5,1% до 5,95% годовых. Процентная ставка зависит от суммы неснижаемого остатка и выбранного срока размещения.

Вклад «Платиновый стандарт» (с ежемесячной капитализацией процентов) открывается с процентными ставками от 5,7% до 6%. Доходность зависит от срока и суммы неснижаемого остатка.

Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме вкладов «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн», «Новый стандарт Онлайн» и «Новый стандарт». По вкладам с условиями пополнения имеется ограничение на внесение денежных средств: прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По вкладам «Универсальный стандарт», «Универсальный стандарт Онлайн» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме вклада «Платиновый стандарт», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения (при расторжении в течение основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется при условии нахождения денежных средств во вкладе сроком: до 90 дней — исходя из процентной ставки 0,01% годовых; от 91 до 189 дней — исходя из ставки 3,35% годовых; от 190 до 270 дней — исходя из ставки 3,4% годовых; от 271 до 369 дней — исходя из ставки 3,5% годовых.

По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

В случае невостребования вкладчиком суммы вклада в день возврата вклада договор пролонгируется на срок, указанный в договоре, на условиях, действующих в банке по данному виду вклада на момент пролонгации.

Дополнительные условия: вклады «Здоровый стандарт Онлайн», «Универсальный стандарт Онлайн», «Сберегательный стандарт Онлайн» и «Новый стандарт Онлайн» предусматривают заключение, расторжение договора вклада и проведение операций по вкладу исключительно с использованием интернет-банка. Подключение услуги «интернет-банк» возможно при наличии действующего счета, уточнили в финучреждении.

Вклад «Пенсионный стандарт» открывается при предъявлении пенсионного удостоверения (справки).

Условия действительны с 28 октября по 15 ноября 2021 года включительно.