МТС Банк запустил ипотечное кредитование для самозанятых. Теперь физлица и индивидуальные предприниматели, применяющие новый налоговый режим, могут оформить в банке кредит на приобретение недвижимости по любой ипотечной программе. Минимальная ставка при покупке жилья в новостройке составит 8,45% годовых, на вторичном рынке — 8,65% годовых.

«Ипотека для самозанятых в МТС Банке доступна для заемщиков, получающих доход непосредственно от своей трудовой деятельности и применяющих специальный налоговый режим «на профессиональный доход», не имеющих работодателя и наемных работников», — говорится в сообщении.

Минимальная ставка ипотеки для самозанятых при покупке жилья в новостройке составит 8,45% годовых с первоначальным взносом в размере от 20% стоимости недвижимости, на вторичном рынке — 8,65% годовых с первоначальным взносом от 15% стоимости недвижимости. Срок кредитования — от трех до 25 лет, максимальная сумма кредита — 25 млн рублей.

Из документов понадобятся паспорт, выписка ФНС о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход, сформированная, в том числе в электронном виде, с использованием онлайн-сервиса ФНС для самозанятых или портала «Госуслуги», также сформировать выписку о доходах самозанятые могут в мобильном приложении МТС Банка.

Воспользоваться предложением может заемщик:

имеющий гражданство РФ;

зарегистрированный в ФНС в качестве самозанятого;

в возрасте от 18 лет на момент оформления ипотеки и до 75 лет на дату закрытия кредита.

Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, нужно заполнить онлайн-анкету на сайте или в любом отделении банка. Затем банк примет решение и сообщит о нем по телефону или электронной почте в течение трех рабочих дней.