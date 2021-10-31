Альфа-Банк открыл кредитную линию объемом 1,4 млрд рублей дочерней структуре «Сибагро» — АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский». Средства предназначены для строительства животноводческого комплекса в Бурятии, сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Проект направлен на создание предприятия замкнутого цикла с единовременным содержанием 35,5 тыс. голов свиней. Мощность первой очереди — 79 тыс. голов в год или 20 тыс. тонн в живом весе. Новая ферма разместится в селе Усть-Брянь Заиграевского района», — говорится в релизе.

Заемщик является резидентом территории опережающего развития «Бурятия». Кредитная линия открыта на льготных условиях в рамках программы Минвостокразвития России для резидентов этой особой территории.