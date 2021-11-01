В ноябре у клиентов СберБанка появится возможность делать микроинвестиции: планируется запустить продукт, позволяющий вкладывать в фондовый рынок от 100 рублей. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший вице-президент — руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

«В ноябре мы запустим в «СберБанке Онлайн» инвестиционную копилку на основе ПИФов. В нее можно будет вложить от 100 рублей. В следующем году в приложении добавится возможность инвестировать через инвесткопилку в биржевые фонды. Это перспективный инструмент вовлечения клиентов в сбережения и инвестиции», — отметила она.

Кроме того, Алымова рассказала, что в планах у банка запуск нового фонда для венчурных инвестиций (pre-IPO фонд), а также стратегии доверительного управления на китайском рынке.

«Она должна появиться уже до конца 2021 года. Этот рынок интересует клиентов, мы видим запрос на такие инструменты. Мне кажется, что в ближайшее время захотят инвестировать и в Индию. Также мы планируем запустить несколько новых биржевых фондов: на финтехкомпании и исламские инвестиции», — заключила руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка.

Самые доходные облигации

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
ТрансФин-М-37-боб
ТрансФин-М
198.17%
15.11.2021
погашение
 Купить
Пересвет-С01-об
Пересвет АКБ
20.82%
09.11.2021
погашение
 Купить
АйДи Коллект-01-об
АйДи Коллект
13.69%
09.11.2021
погашение
 Купить
Онлайн Микрофинанс-БО-01
Онлайн Микрофинанс
13.32%
09.11.2021
погашение
 Купить
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
12.99%
08.03.2022
погашение
 Купить
Смотреть все предложения