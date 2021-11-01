В ноябре у клиентов СберБанка появится возможность делать микроинвестиции: планируется запустить продукт, позволяющий вкладывать в фондовый рынок от 100 рублей. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший вице-президент — руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

«В ноябре мы запустим в «СберБанке Онлайн» инвестиционную копилку на основе ПИФов. В нее можно будет вложить от 100 рублей. В следующем году в приложении добавится возможность инвестировать через инвесткопилку в биржевые фонды. Это перспективный инструмент вовлечения клиентов в сбережения и инвестиции», — отметила она.

Кроме того, Алымова рассказала, что в планах у банка запуск нового фонда для венчурных инвестиций (pre-IPO фонд), а также стратегии доверительного управления на китайском рынке.

«Она должна появиться уже до конца 2021 года. Этот рынок интересует клиентов, мы видим запрос на такие инструменты. Мне кажется, что в ближайшее время захотят инвестировать и в Индию. Также мы планируем запустить несколько новых биржевых фондов: на финтехкомпании и исламские инвестиции», — заключила руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка.