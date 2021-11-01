Агентство по страхованию вкладов сообщает о продолжении выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Спутник» в связи с отзывом у него 1 ноября лицензии, сообщил департамент общественных связей АСВ.

«Выплаты агентством страхового возмещения вкладчикам банка продолжаются <...> в связи с введением Банком России 10 сентября 2021 года моратория на удовлетворение требований кредиторов банка», — говорится в сообщении агентства.



Прием заявлений и выплаты страхового возмещения с 20 сентября 2021 года осуществляет СберБанк, действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента. Вкладчики банка «Спутник», которые одновременно являются клиентами СберБанка, могут обратиться за выплатой возмещения дистанционно через сервис «СберБанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента. Информация о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты страхового возмещения, размещена на сайте агентства, в разделе «Банки/Страховые выплаты».



Согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму 513 млн рублей могут обратиться порядка 4,8 тыс. вкладчиков, в том числе 112 юридических лиц. Страховое возмещение выплачивается в четырех субъектах РФ. По оценкам агентства, 99,5% вкладчиков банка «Спутник» имеют возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.



По состоянию на 25 октября 2021 года агентство выплатило 1,8 тыс. вкладчиков банка 392,4 млн рублей, что составляет около 76% от общей страховой ответственности АСВ по данному банку.

Размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).