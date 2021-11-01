На нескольких теневых площадках обнаружены предложения о продаже электронных сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции европейского образца, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Документ в объявлениях предлагается купить в среднем за 300 долларов США, в некоторых случаях указано, что оплата принимается в любой криптовалюте.

Как уверяют мошенники, данные клиента в случае покупки вносятся в базу и ему присваивается уникальный QR-код, а подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn и других. Покупатель может выбрать страну вакцинации и производителя вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna. Сертификат обещают прислать в формате электронного документа с QR-кодом и всеми данными.

Эксперты считают, что данные объявления нацелены на то, чтобы просто выманить деньги у пользователей.