Подконтрольный IKEA Икано Банк, один из первых кэптивных банков ретейлеров, появившихся в России, не смог добиться успеха на розничном рынке, пишет «Коммерсант» . На финансовых форумах множатся жалобы клиентов на низкий уровень сервиса, регулярные технические проблемы, персонал.

Только на Banki.ru в сентябре — октябре было размещено более десяти жалоб. Клиенты пишут о низком уровне автоматизации, невозможности подгрузить документы или отправить запрос через мобильное приложение, внезапно возникающих задолженностях, персонале, сообщающем неверную информацию об условиях обслуживания.

Икано Банк занимает 224-е место по активам, по итогам трех кварталов 2021 года банк находится на седьмом месте по убыточности по системе в целом — 304 млн рублей. Банк был зарегистрирован весной 2013 года как совместное предприятие ГК «Икано» (Люксембург) и Кредит Европа Банка Н.В. (Нидерланды).

Почти одновременно с Икано Банком собственная кредитная организация появилась и у группы Auchan — Оней Банк. Однако от идеи развития собственного банка там в итоге отказались, и в 2020 году он был продан Совкомбанку. Между тем в этом году начался новый всплеск создания кэптивных банков ретейлеров. Так, в мае все тот же Оней Банк купил интернет-гипермаркет Ozon. В первом полугодии собственные банки появились у Wildberries — «Стандарт-кредит» и у «Яндекса» — «Акрополь».

Эксперты считают, что кэптивные банки вряд ли когда-то смогут заменить в кредитовании классические. По словам зампреда правления Почта Банка Павла Тулубьева, банковский бизнес в РФ имеет много ограничений и не очень высокую маржу, а создание кредитной организации требует инвестиций в технологии, персонал и т. д.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов уверен, что кэптивные банки не в состоянии обеспечить все потребности материнских структур: «В рамках крупных экосистем на обслуживание в дочерних кредитных организациях можно переводить отдельные бизнес-единицы, но это не выведет группу на принципиально новый уровень эффективности». В то же время, отметил управляющий партнер Veta Илья Жарский, для независимых банков кэптивные конкуренты «выступают раздражающим фактором», ограничивающим доступ к бизнесу крупных маркетплейсов. Так что критика их работы и занижение перспектив вполне объяснимы.