Банк «Зенит» повысил процентные ставки по счетам «Накопительный Плюс», «Накопительный Онлайн» и «Пенсионный». Доходность по ним выросла на 0,5—2 процентных пункта, до 8% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как уточнили в банке, клиенты получат максимальный доход в 8% годовых, открыв счет «Накопительный Плюс». Проценты по счету начисляются исходя из суммы минимального остатка денежных средств на счете. Максимальная процентная ставка действует на остаток денежных средств на счете в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей в течение 181 дня с даты открытия продукта. Начиная со 182-го дня будет действовать ставка 7,25% годовых.

Максимальная доходность по продукту «Накопительный Онлайн» в размере 7,5% годовых действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Срок хранения средств не ограничен. Клиент может совершать любые операции по счету в соответствии с тарифами банка.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По накопительному счету «Пенсионный» действует ставка до 5,59% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Для открытия продукта клиентам старше 55 лет необходимо предъявить лишь паспорт. Людям моложе 55 лет нужно предоставить документ, подтверждающий факт назначения пенсии.

Открыть накопительные счета можно в офисах банка и в мобильном приложении «Зенит Онлайн». Выплата процентов происходит ежемесячно, в последний календарный день месяца.