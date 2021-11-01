Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по регионам на 2022 год. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, в первом полугодии плата за коммунальные услуги индексироваться не будет, а во втором — индексация составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона.

Так, наименьший индекс изменения платы предполагается в Свердловской области (2,9%), Республике Марий Эл (3,2%) и Чукотском автономном округе (3,3%).

Наибольшая индексация предполагается в Чеченской Республике (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму, Татарстане (по 6,2%), Москве, Якутии и Дагестане (по 6%).

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. В 2021 году средний размер индексации тарифов на коммунальные услуги в России с 1 июля не превысил 3,3%.

Согласно Жилищному кодексу РФ, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ, в том числе бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод и обращение с твердыми коммунальными отходами.