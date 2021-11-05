Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк предложил своим клиентам новые депозиты «СберВклад» и «СберВклад Прайм». При размещении денежных средств сроком на три года в удаленных каналах обслуживания по вкладу «СберВклад» максимальная ставка 6,37% обеспечивает доходность 7% с учетом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу «СберВклад Прайм» ставка составляет 6,78%, доходность — 7,5%. Также до 30 ноября «Сбер» продлевает промовклад «Промо Управляй» со ставками от 4,3% до 5,25%. Теперь его можно открыть не только в офисе банка, но и онлайн, а ставки по депозиту повышены. Ранее они были равны 3,8—4,75%.

Московский Кредитный Банк повысил ставки по всей линейке вкладов для физических лиц. Теперь максимальная ставка составляет 8,5% годовых и действует по вкладу «МКБ. Преимущество», доступному только на платформе «Финуслуги». На страницу оформления вклада можно перейти, в частности, со страницы вкладов МКБ на Банки.ру. По вкладу «МКБ Практичный» банк увеличил ставку до 8,5% для первых 100 дней. МКБ увеличил процентную ставку по вкладу «Гранд+» для клиентов пенсионного возраста. Теперь максимальная доходность — 8% годовых — действует при условии зачисления пенсии на счет, открытый в банке. По вкладу «МЕГА Онлайн» на срок от 12 до 17 и от 31 до 36 месяцев ставка составляет 7,5% годовых. Если открыть вклад на сумму от 2 млн рублей на срок от 12 до 17 месяцев, размер ставки составит 8% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» теперь составляет 7% годовых.

Банк «Зенит» предлагает посетителям сайта Банки.ру вклад «Восход» с повышенной ставкой. При оформлении на Банки.ру доходность по вкладу составит 8% годовых. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо предварительно получить промокод. Кроме того, банк повысил процентные ставки по счетам «Накопительный Плюс», «Накопительный Онлайн» и «Пенсионный». Доходность по ним выросла на 0,5—2 п. п. до 8% годовых. Клиенты получат максимальный доход в 8% годовых, открыв счет «Накопительный Плюс». Максимальная процентная ставка действует на остаток денежных средств на счете в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей в течение 181 дня с даты открытия продукта. Максимальная доходность по продукту «Накопительный Онлайн» в размере 7,5% годовых действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. По накопительному счету «Пенсионный» действует ставка до 5,59% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

МИнБанк повысил базовые процентные ставки по рублевым вкладам для физических лиц. Максимальная процентная ставка установлена по депозиту «Классический». В зависимости от суммы вклада и срока размещения денежных средств доходность составляет от 6,2% до 7,1% годовых. Вклад «Накопительный» открывается под 5,4—5,8% годовых (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — до 5,96%) в зависимости от суммы и срока вклада. Максимальная ставка по вкладу «Универсальный кошелек» составляет 5,5% годовых (эффективная ставка — до 5,64%). Доходность по вкладу «Финансовая независимость» составит 5,9% годовых (эффективная ставка — до 6,06%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей. При неснижаемом остатке от 300 тыс. рублей — 5,8% годовых (эффективная ставка — до 5,96%).

ОТП Банк увеличил доходность срочных вкладов. При оформлении вклада «Двойная выгода» с инвестиционным продуктом сроком на 366 дней и сумму до 500 тыс. рублей доходность составит 7,9%, а при размещении большей суммы — 8,2% годовых. Классические вклады банк предлагает по ставкам до 6,95% годовых. Клиенты, которые хотят получить дополнительную выгоду, могут открыть вклад «Мой доход» или «Верное решение» вместе с пакетом услуг, ставка при этом будет выше на 1%. Например, при размещении 1 млн рублей на вкладе «Верное решение» с пакетом услуг ежемесячный доход по повышенной ставке составит 7,95% годовых.

МТС Банк повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для физических лиц и ввел новый срок размещения сезонного вклада — 550 дней. Максимальная ставка по сезонному депозиту «МТС Вклад» с возможностью пополнения увеличилась до 8% годовых при размещении депозита сроком на 731 день. Максимальная ставка по вкладу «МТС Доходный» увеличена до 7,1% с 6,5% годовых, вклада «МТС Активный» — до 6,5% годовых с 6%. Ставка по вкладу «МТС Свободный» выросла до 6,2% годовых (прежде — 5,8%). На вклады «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка 0,25 п. п. к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка 0,25 п. п. при открытии в офисе банка. Доходность вкладов для сегмента клиентов Private Banking «МТС Премиальный Плюс» и «МТС Премиальный» повышена до 8% и 7,2% соответственно. Ставка по cберегательному счету «Доступный» повышена до 6,25% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Райффайзенбанк увеличил ставку по накопительному счету «На каждый день Старт» до 7% годовых. Новая ставка доступна для счетов, открытых после 7 сентября 2021 года, и распространяется на сумму до 5 млн рублей. Свыше этой суммы ставка доходности составит 4% годовых. Новая ставка будет действовать до конца 2021 года, далее она составит 4% на всю сумму. Также банк увеличил максимальную ставку по накопительному счету «Выгода» до 7% годовых. Она доступна для сбережений на сумму до 10 млн рублей. Для новых клиентов ставка в 7% будет действовать в первые два месяца использования счета, после чего составит 5,5%. Для действующих клиентов Райффайзенбанка ставка вырастет до 7% автоматически и останется такой до конца 2021 года. Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц и выплачиваются первого числа каждого месяца.

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов и накопительных счетов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок составил от 0,4 до 1,25 п. п. в рублях. Изменения коснулись части сберегательных продуктов, по которым установлены следующие максимумы процентных ставок в рублях: 7% — по НС «Турбо», 7,7% — по вкладу «Главная дорога», 8,1% — по депозиту «Отличный старт», 8,5% — по НС «Для своих», 8,6% — по вкладу «Подушка безопасности», 8,8% — по депозиту «Дорога к цели» и накопительному счету «Автомобилист». У клиентов, оформивших НС «Автомобилист» и вклад «Дорога к цели», есть дополнительная возможность увеличить ставку еще на 1% за совершение расходных операций по бесплатной дебетовой карте «АвтоДрайв».

Интерпрогрессбанк повысил процентные ставки по срочным вкладам для физических лиц. Ставки прибавили от 0,5 до 0,75 п. п. в рублях по депозитам действующей линейки. Кроме того, по вкладу «Дополнительный доход» предлагается ставка 9% годовых в рублях в первый месяц обслуживания при пользовании «Депозитной картой», выпускаемой к вкладу, во второй и третий месяцы — до 8,5% годовых, с четвертого месяца — до 8,25% годовых. Годовая эффективная процентная ставка по депозиту составит 8,35% при условии совершения ежемесячных платежей по карте на сумму от 30 тыс. рублей в месяц.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Инбанк предоставил своим вкладчикам возможность получить дополнительные проценты по депозитам за оплаченные покупки картой World Elite MasterCard при выполнении определенных условий. Размер дополнительных процентов зависит от суммы покупок: чем она больше, тем выше ставка по вкладам в этом месяце. Так, при осуществлении покупок на сумму от 250 тыс. рублей вкладчик получает дополнительно 0,1% годовых к текущей ставке депозита, от 500 тыс. рублей — плюс 0,15% годовых, от 1 млн рублей — плюс 0,2% годовых, от 2 млн рублей — плюс 0,3% годовых. Дополнительный процент начисляется на весь объем вкладов в размере до 100 млн рублей (или эквивалент в валюте). Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца.



Газпромбанк повысил максимальную доходность по вкладу «Копить» в российских рублях на 0,36 п. п. Максимальную ставку 7,15% годовых клиент может получить при открытии депозита на сумму от 1,5 млн рублей на срок 731 день в дистанционных каналах обслуживания. Кроме того, по вкладу продолжает действовать акция «Хит сезона», в рамках которой клиент может получить максимальную доходность с учетом капитализации 8,05% годовых при открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей на срок 1 095 дней в мобильном приложении Газпромбанка «Телекард 2.0» до 31 декабря 2021 года. Также банк предлагает новый накопительный счет «Трать и копи», процентная ставка по которому зависит от суммы покупок по дебетовой карте в рамках программы лояльности «Процент+». Максимальную процентную ставку 8,5% годовых могут получить новые клиенты, не имевшие в Газпромбанке договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в течение последних 90 календарных дней. Ставка 8,5% годовых будет действовать в первые три расчетных месяца после открытия счета при покупках по карте от 50 тыс. рублей в месяц.

Банк «Санкт-Петербург» ввел новый вклад «Зимний Петербург». Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком от 181 до 1 097 дней. Процентная ставка при размещении средств на вкладе в отделении устанавливается в зависимости от суммы и срока депозита и составляет 5,1—7,2%, а при открытии через интернет-банк или мобильное приложение — в зависимости от срока и составляет 5,5—7,5% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Экспобанк увеличил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+», доступному только на платформе «Финуслуги». Теперь доходность по депозиту составляет до 8,5% годовых в рублях. Вклад «ЭкспоКапитал+» можно открыть на срок от 100 до 400 дней. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока договора.

Банк «Национальный Стандарт» повысил процентные ставки по действующей линейке срочных вкладов в рублях. По вкладам «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн» годовая процентная ставка составила 7,25% и 7,15% соответственно. Доходность по вкладу «Новый стандарт» — от 5% до 7,55% годовых. По вкладу «Новый стандарт Онлайн» ставки составляют от 5,1% до 7,65% годовых. По вкладу «Сберегательный стандарт» и по вкладу «Сберегательный стандарт Онлайн» доходность равна от 5% до 7,15% годовых и от 5,1% до 7,25% годовых соответственно. Вклад «Пенсионный стандарт» можно открыть с процентными ставками от 5,35% до 7,15% годовых. Ставки по вкладу «Универсальный стандарт» составляют от 5% до 5,85%. Доходность по вкладу «Универсальный стандарт Онлайн» равна от 5,1% до 5,95% годовых. Вклад «Платиновый стандарт» открывается с процентными ставками от 5,7% до 6%. Условия действительны с 28 октября по 15 ноября 2021 года включительно.