Новые ипотечные продукты на текущей неделе нзапустили и скорректировали условия по действующим только две кредитные организации — Банк ДОМ.РФ и Райффайзенбанк. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ снизил ставку по ипотеке на покупку машино-места в многофункциональном или гаражном комплексе. Оформить ипотеку теперь возможно по ставке от 8% и при первоначальном взносе от 10% (ранее была ставка от 8,65%). Программа распространяется как на готовые, так и на строящиеся объекты. Оформить кредит по минимальной ставке могут действующие зарплатные клиенты банка, сотрудники медицинской или научной сферы, а также заемщики, подтверждающие доход выпиской из ПФР, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента. Для остальных категорий заемщиков доступна ставка от 8,2%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Максимальная — 3,5 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 1,5 млн рублей в других регионах. Срок кредита — от трех до 30 лет. Кроме того, по данной программе можно рефинансировать ипотечный кредит, оформленный ранее на покупку машино-места в других банках.

Кроме того, банк запустил услугу по выдаче дополнительной суммы на любые цели при рефинансировании ипотеки. Услуга предполагает возможность перекредитования, при котором часть выданной банком суммы направляется на погашение имеющегося кредита, а оставшиеся средства (до 30% от суммы рефинансируемой ипотеки) могут быть использованы на иные цели. При этом ипотечная ставка устанавливается на всю сумму кредита. Рефинансирование ипотеки в Банке ДОМ.РФ доступно по ставке от 7,5% для действующих зарплатных клиентов банка, а также сотрудников медицинской или научной сферы. Для остальных категорий заемщиков доступна ставка от 7,7%. Сниженная ставка действует при подтверждении дохода выпиской из ПФР, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента, а также при большой сумме кредита. В регионах минимальная сумма для предоставления скидки снижена до 3 млн рублей, а в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге составляет 6 млн рублей.

Также банк сократил пакет обязательных документов, которые необходимы для подачи заявки и оформления ипотечного кредита. Клиентам не требуется предоставлять бумажные документы о доходе и занятости. С согласия клиента банк самостоятельно запросит информацию в Пенсионном фонде России. В этом случае клиент сможет получить дополнительные привилегии: сниженную на 0,5 п. п. базовую ставку и возможность оформить ипотечный кредит с первоначальным взносом от 10% (без дополнительных надбавок к ставке). Для остальных клиентов первоначальный взнос составляет от 20%. Подать заявку с минимальным набором документов можно на любую программу, действующую в Банке ДОМ.РФ, в том числе на оформление льготной ипотеки, «Семейной ипотеки», на продуктовые предложения для рынка ИЖС и рефинансирования, а также предложения для Дальневосточного федерального округа.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Райффайзенбанк ввел пониженные ипотечные ставки на приобретение квартир в многофункциональном комплексе Aquatoria международного девелопера Wainbridge. Для приобретения жилья в данном комплексе Райффайзенбанк предлагает сразу две программы на выбор: 2,99% на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования. Максимальный срок займа — 25 лет для программы со ставкой 6,5% годовых и 30 лет для программы со ставкой 2,99% на первые два года. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости квартиры.



Кроме того, банк предложил две ипотечные программы: со ставкой 2,99% годовых на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования на покупку квартир ANT Development. Предложение распространяется на покупку квартир в элитном жилом комплексе Victory Park Residences и премиальных апартаментов с сервисом отеля «Поклонная 9». Максимальный срок займа — 25 лет для программы со ставкой 6,5% годовых и 30 лет для программы со ставкой 2,99% на первые два года. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Необходимый первоначальный взнос для покупки квартиры — не менее 20% от стоимости, а для апартаментов — не менее 25%.

Также банк начал выдавать ипотеку на покупку квартир строительной компании Arsenal на льготных условиях. Покупатели квартир в любых новостройках застройщика могут выбрать один из двух вариантов программы: со ставкой 2,99% годовых на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет для программы со ставкой 6,5% годовых и 30 лет для программы со ставкой 2,99% на первые два года. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.

Еще одной программой стала ипотека на покупку квартир в новостройках девелоперской компании Setl Group на льготных условиях. Минимальная ипотечная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок кредитования. В программе участвуют объекты всех ценовых категорий — от комфорт-класса до элитных жилых комплексов. Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.