Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Альфа-Банк повысил для новых клиентов процентную ставку на остаток до 8% годовых по дебетовым картам «Альфа-карта с преимуществами» и «Альфа-карта Premium». Ставка 8% годовых начисляется с первого дня без дополнительных условий в первые два месяца, далее — 3% годовых. Кроме того, банк упростил управление расходами по бизнес-картам. Владелец карты может ограничить нецелевые траты по корпоративным картам, предоставив возможность делать покупки только в выбранных категориях (например, «Услуги и товары для бизнеса», «АЗС»). Изменить настройки или снять все ограничения можно в любой момент.



Банк «Таврический» изменил начисление процентов на остаток по карте «Купил-Накопил». Теперь начисляется при сумме покупок свыше 10 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 100 тыс. — 7%, на остаток свыше 100 тыс. — 4% годовых; при сумме свыше 30 тыс. на остаток от 10 тыс. до 300 тыс. — 8% годовых, свыше — 4% годовых; при сумме свыше 70 тыс. на остаток от 10 тыс. до 700 тыс. — 8% годовых, свыше — 5% годовых.

Банк «Союз» в ноябре будет начислять баллы в категории «Жизнь онлайн: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

ВУЗ-Банк по 31 января 2022 года по картам «Максимум» и «Максимум Gold» начисляет 10% за покупки в категориях «Аптеки», «Магазины косметики», «Салоны красоты», «Магазины игрушек» и 1% за другие покупки.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus» — будет начисляться 6,5% (было 5,8%) на сумму от 10 тыс. рублей.

Банк «Венец» повысил процент на остаток по дебетовым картам: до 4,5% — «Стандартная Gold» и «Пенсионная», до 4% — «Стандартная», «Стандартная Мир», «Стандарт + Золотая», до 3,5% — «Стандарт + Мир». По кредитной карте «Кредитная VIP» ставка повысилась до 4,5% годовых при условии проведения оплаты в сумме от 30 тыс. рублей в месяц.

Московский Кредитный Банк в рамках акции до 31 декабря 2021 года будет начислять 8% годовых на сумму до 300 тыс. рублей при поступлении пенсии или социальных выплат на карту «Мудрость». Также до 8% годовых повышена ставка на остатки по карточным счетам новых и действующих клиентов с зарплатными зачислениями. Для получения такого процента необходимо до 31 декабря 2021 года обеспечить первое зачисление зарплаты на сумму от 5 тыс. рублей на карту МКБ. Проценты поступают на счет в последний календарный день месяца, в котором были выполнены правила акции (действует до 31 мая 2022 года). Максимальная сумма для начисления процентов — 300 тыс. рублей в месяц. Кроме того, в «МКБ Онлайн» можно пополнить карту со счета, открытого в стороннем банке, через сервис Me2Me Pull. Трансакции проводятся через Систему быстрых платежей между организациями, которые подключены к системе и реализовали функцию переводов Me2Me Pull.

ВТБ предлагает держателям «Карты возможностей» до 31 декабря 2021 года обновленные опции. Беспроцентный период увеличен до 200 дней, имеется возможность без комиссии снимать и переводить с карты до 50 тыс. рублей в месяц. Кэшбэк на любые покупки в первые 30 дней пользования карты повышен до 10%. Клиенты смогут вернуть до 2 тыс. бонусных рублей с первых покупок. Бонусные рубли можно использовать и для покупки товаров по программе лояльности «Мультибонус», и перевести их на свой счет в ВТБ по курсу «один к одному» (один бонусный рубль равен 1 рублю).

Уральский Банк Реконструкции и Развития обновил линейку кредитных карт. Лимит карты «My Freedom» составляет до 700 тыс. рублей, беспроцентный период — 120 дней на любые операции по карте, включая снятие наличных. Можно без комиссии снимать наличные и переводить до 30 тыс. рублей каждый месяц, получать предложения и скидки от 50 партнеров УБРиР. Обслуживание карты бесплатно при покупках на определенную сумму в месяц. Ставка при выходе из льготного периода — от 12%. По карте «Наличная» каждый месяц клиент может снять и перевести до 60 тыс. рублей без комиссии в любом банкомате УБРиР или партнерской сети. Оплата по карте — только в случае использования заемных средств (1 рубль в день за каждую 1 тыс. рублей задолженности). Льготный период составляет 1 094 дня.

Райффайзенбанк проводит акцию по кредитной карте «Кэшбэк на все»: при оформлении до 30 ноября 2021 года обслуживание на весь срок ее действия будет бесплатным.