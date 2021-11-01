Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Оренбург» на уровне «ruBB+», сохранив по рейтингу «стабильный» прогноз, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, банк «Оренбург» — небольшой по размеру активов банк, специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических и физических лиц (потребительское кредитование и ипотека), а также на операциях с ценными бумагами. Головной офис находится в Оренбурге, офисная сеть представлена 29 дополнительными офисами и одной операционной кассой вне кассового узла в Оренбурге и Оренбургской области.

Аналитики отмечают, что невысокие рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Однако концентрация бизнеса на Оренбургской области оценивается агентством как сдерживающий фактор, ограничивающий возможности дальнейшего развития и укрепления конкурентных позиций относительно крупных игроков в масштабах банковского сектора. Специфика деятельности обуславливает приемлемый уровень крупных кредитных рисков (30% чистых активов) и высокую диверсификацию бизнеса. Уровень кредитных рисков, приходящихся на связанные с собственниками банка структуры, оценивается агентством как низкий.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что нормативы достаточности капитала находятся на высоком уровне (Н1.0 на 1 сентября 2021 года составил 20%, Н1.1 и Н1.2 — 19%), что позволяет банку выдержать обесценение до 19% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Рентабельность бизнеса находится на невысоком уровне: RoE по РСБУ за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года составила 1,6% против 3% годом ранее. При этом банк уделяет внимание развитию комиссионных продуктов в части расширения зарплатных проектов для сотрудников бюджетной сферы и увеличения объемов сборов за ЖКХ и услуги социального характера. Также агентство отмечает умеренно эффективное управление доходами и расходами на обеспечение деятельности (CIR — 67%) и приемлемый уровень чистой процентной маржи (NIM — 5,4%).

«Банк проводит активную работу с проблемной задолженностью, в результате чего объем просроченной задолженности в корпоративном портфеле за 12 месяцев сократился на 31% (доля в портфеле снизилась с 12% до 6,4%). Заемщики юрлиц преимущественно представлены малым и крупным бизнесом и характеризуются невысокой отраслевой диверсификацией», — говорится в сообщении.