Райффайзенбанк с 1 ноября 2021 года увеличил максимальную ставку по накопительному счету «Выгода» до 7% годовых. Она доступна для сбережений на сумму до 10 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как уточняют в банке, для новых клиентов ставка в 7% будет действовать в первые два месяца использования счета, после чего составит 5,5%. Для действующих клиентов Райффайзенбанка ставка вырастет до 7% автоматически и останется такой до конца 2021 года.

Проценты начисляются на сумму минимального остатка за месяц и выплачиваются первого числа каждого месяца.