🔹 Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в ноябре. В частности: граждане смогут изменить условия кредита из‑за COVID-19; поменяются комиссии за перевод между счетами физлиц и маркетплейсами; бизнесу выделят компенсацию из-за нерабочих дней; возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых для компаний МСП и СОНКО в 30 российских банках; некоторым пенсионерам повысят выплаты и др.

🔹 ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник». Как сообщает регулятор, банк полностью утратил собственные средства (капитал); занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности; был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.



🔹 Биржевой индикатор предсказал кризис и рецессию в России. В конце октября на финансовом рынке России произошло привлекшее внимание инвесторов событие: кривая доходности облигаций федерального займа «перевернулась», то есть долгосрочные бумаги (от пяти лет и больше) стали предлагаться с более низкой ставкой по сравнению с краткосрочными. По опыту наблюдений за иностранными финансовыми рынками такой случай может являться индикатором грядущего финансового кризиса и рецессии.

🔹 Банки запускают льготную «зеленую» ипотеку: разрабатывают такой продукт в СберБанке и Газпромбанке, а рассматривают такую возможность — в Альфа-Банке, ПСБ, Банке ДОМ.РФ и Росбанке. Первым льготную «зеленую» ипотеку запустил ВТБ в сентябре 2021 года. Банк предложил дисконт до 1,6 процентного пункта к базовой ипотечной ставке при покупке клиентами недвижимости в новых домах с классом энергоэффективности «А++».

🔹 Fingram: подборка фильмов на ноябрьские праздники. На этой неделе нас ждут небольшие ноябрьские каникулы. Представляем подборку лучших фильмов и сериалов про финансы и бизнес в новом выпуске Fingram.