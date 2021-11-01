С 1 ноября на все вклады в Инбанке начисляется дополнительный процент за покупки, оплаченные картой World Elite MasterCard при выполнении условий, отмечается в релизе финорганизации.

Так, чем больше сумма покупок, тем выше ставка по вкладам в этом месяце: от 250 тыс. рублей начислят 0,1% годовых, от 500 тыс. рублей можно будет получить 0,15% годовых, от 1 млн рублей начислят 0,2% годовых, от 2 млн рублей можно будет получить 0,3% годовых.

Отмечается, что дополнительный процент начисляется на весь объем вкладов до 100 млн рублей (или эквивалент в валюте). Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца.

«Мы ожидаем, что данная опция будет очень востребована среди наших клиентов, особенно тех, кто хранит свои сбережения в валюте. Дополнительные 0,1—0,3 процентного пункта — это ощутимая прибавка к доходности валютных вкладов», — пояснила директор департамента частного банковского обслуживания Ольга Стебакова.