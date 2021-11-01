Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку на покупку квартир строительной компании Arsenal на льготных условиях, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Покупатели квартир в любых новостройках застройщика могут выбрать один из двух вариантов программы: со ставкой 2,99% годовых на первые два года или 6,5% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 25 лет для программы со ставкой 6,5% годовых и 30 лет для программы со ставкой 2,99% на первые два года. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.

Обеспечением по кредиту до регистрации права собственности на объект будет являться залог прав требования по договору участия в долевом строительстве. Одновременно с получением права собственности на объект регистрируется залог в пользу банка.