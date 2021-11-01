Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 300 млрд долларов, сообщил Forbes.

По данным рейтинга миллиардеров в реальном времени Forbes Real-Time, богатство предпринимателя достигло этой отметки примерно в 16:45 мск. В моменте его состояние увеличивалось на 7,4 млрд долларов.

Маск продолжает богатеть на фоне роста котировок акций Tesla, который начался на минувшей неделе. На торгах в понедельник бумаги автопроизводителя вновь обновили рекорд, достигнув отметки в 1 154,49 доллара.

Рост начался после новостей о том, что Tesla поставит 100 тыс. своих электрокаров компании по прокату машин Hertz.

Капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов.

Основанная в 2003 году в Калифорнии Tesla Motors производит электромобили и разрабатывает связанные с ними технологии. Компания также по собственной технологии делает батареи и электродвигатели, которые продает другим автоконцернам, в частности Toyota и Daimler.