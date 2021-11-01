Альфа-Банк упростил управление расходами по бизнес-картам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь руководитель компании может выбрать, какие траты совершают его сотрудники. Для этого ему достаточно войти в свой интернет-банк, выбрать карту и перейти в раздел «Установить категории покупок».

Владелец карты может ограничить покупки выбранными категориями (например, «услуги и товары для бизнеса», «АЗС»). Или разрешить любые траты, кроме нецелевых. Изменить настройки или снять все ограничения можно в любой момент.

«Расходы по бизнес-картам — предмет извечного конфликта между работодателем и сотрудниками. Он порождает сложные бюрократические процессы и лишнюю нагрузку на бухгалтерию. Простым и бесплатным решением этой проблемы стало предоставление главе компании права в три клика ограничить нецелевые траты по корпоративным картам», — пояснила руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.