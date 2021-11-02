📰 Спрос на доставку из-за рубежа в России показал взрывной рост, пишут «Известия» . За три квартала объем посылок из Китая вырос в 36 раз, из США — в 7,2 раза, из Великобритании — в 199 раз, из Южной Кореи — в 17 раз. Сейчас трансграничный рынок начал отыгрывать позиции, которые потерял в 2020 году и в первом полугодии 2021 года. В этот период он почти каждый месяц уходил в минус, но с июля резко начал расти на 60—70%, отмечают эксперты. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в этом году чаще всего в зарубежных интернет-магазинах россияне заказывают одежду и обувь, цифровую и бытовую технику, мебель.

📰 За год студии в новостройках подорожали заметно больше, чем остальные типы квартир, — в среднем по стране почти на 31%, пишут «Известия» со ссылкой на данные риелторов и девелоперов. Например, в Москве стоимость студий выросла на 42%, «однушек» — на 34%, двухкомнатных — на 30%, трехкомнатных — на 25%. Жилье наименьшей площади легче перепродать или сдать в аренду, поэтому оно пользуется спросом, что подогревает цены, пояснили эксперты. Кроме того, самые доступные объекты дорожают быстрее, добавили специалисты.

📰 Созданная для проекта по мотивам сериала «Игра в кальмара» криптовалюта Squid Game упала в цене практически до нуля, ранее достигнув рекордных 2,86 тыс. долларов, пишут «Известия» со ссылкой на данные торгов. По сведениям портала CoinMarketCap, отслеживающего торги криптовалютами на крупнейших биржах, по состоянию на 20:36 мск 1 ноября стоимость криптовалюты Squid Game падала за сутки на 99,99% до 0,003163 доллара. Еще днем 1 ноября ее цена достигала рекордного показателя 2 861,8 доллара за криптомонету.

📰 Октябрьские результаты конъюнктурных исследований фиксируют заметное улучшение настроений в промышленности и, в частности, в обработке, где они в последнее время были не очень позитивны, а фактический выпуск стагнировал, пишет «Коммерсант» . Так, PMI перешел в зону роста (49,8 в сентябре, 51,6 в октябре 2021 года) на фоне увеличения числа новых внутренних заказов, которые поддержали занятость. Однако говорить о возвращении сектора к устойчивому росту пока преждевременно.

📰 Из-за продолжающегося роста цен на стройматериалы правительство на три месяца продлило меры поддержки застройщиков, выполняющих госзаказы, пишет «Коммерсант» . Теперь подрядчики смогут добиваться увеличения цены по госконтрактам, заключенным вплоть до 1 октября этого года, а не до 1 июля, как было ранее. Ранее в Минстрое указывали, что механизм компенсации расходов подрядчикам может обойтись в 100 млрд рублей. В правительстве рассчитывают, что это обеспечит своевременную реализацию крупных инфраструктурных проектов. На рынке меру поддерживают, но указывают на сложности с ее реализацией.

📰 Международные инвесторы резко сократили вложения в рублевый российский долг, пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценку «ВТБ Капитала». На минувшей неделе они вывели из ОФЗ 64 млрд рублей, в шесть раз больше, чем неделей ранее. Непрерывное сокращение вложений нерезидентов в рублевый госдолг продолжается пятую неделю подряд, и за этом время они сократились почти на 106 млрд рублей. Иностранцы обеспокоены ужесточившейся денежно-кредитной политикой ЦБ. В таких условиях доходности ОФЗ обновили полуторалетние максимумы, поднявшись к значениям 8,3—8,4% годовых.

📰 Пик цен на азотные удобрения может наступить в марте 2022 года, на фосфорные удобрения — до конца I квартала 2022 года, а на калийные удобрения — к концу текущего года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы в исследовании «ВТБ Капитала». Но, отмечается в отчете, последующее падение с 12—14-летних максимумов будет затяжным, поэтому средние цены в 2022 году по-прежнему будут выше, чем в 2021 году. Сегмент азотных удобрений страдает из-за резкого удорожания газа, но эксперты ждут долгосрочного тренда снижения цен на все виды удобрений со II квартала 2022 года.



📰 Курсы доллара и евро совсем недавно обновили минимумы года, опустившись ниже 70 рублей и 81 рубля соответственно, но в долгосрочной перспективе российская валюта будет сдавать позиции, сообщили «Российской газете» эксперты. Поэтому сейчас довольно неплохое время для покупки иностранной валюты для путешествий или инвестирования. По словам руководителя представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергея Григоряна и директора компании «Единый брокер» Артема Арзамасцев, лучше покупать валюту с 10 до 19 часов по будням, при этом самый выгодный курс — на бирже.

