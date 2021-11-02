Тренд в сберегательном поведении россиян переломлен: клиенты банков снова обратили внимание на классические депозиты в качестве предпочтительных форм накопления, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Третий квартал переломил тренд в сберегательной модели населения: клиенты вновь обратили внимание на классические депозиты, которые в условиях растущих ставок становятся альтернативой не только накопительным счетам, но и инвестиционным продуктам», — заявил топ-менеджер банка.

По его словам, сегодня средневзвешенная доходность по депозитам уже превышает инфляцию, а такой вид сбережений выглядит более предпочтительным по сравнению с консервативными стратегиями инвестирования.

«Поэтому до конца года и в следующем году, по нашим прогнозам, динамика по рынку депозитов будет позитивной. Портфель средств до востребования, напротив, снизит темпы роста и останется практически на уровне этого года. В результате объем инвестиционных вложений населения, который продолжит рост, впервые сравняется с остатками на счетах», — считает Печатников.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады октября выросла до 6,53%. Это рекордно высокий уровень с третьей декады сентября 2019 года, когда показатель составил 6,62%.