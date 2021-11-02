Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественного ограничения выдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России, пишут «Ведомости» , уточняя, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) 25 октября направил свои замечания и предложения к законопроекту, наделяющему ЦБ правом вводить ограничения, председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

«Мы с уважением относимся к позиции всех участников рынка и будем их рассматривать в рабочем порядке», — сообщил Аксаков, отметив, что комитет вряд ли поддержит предложение по исключению кредитных карт из-под действия количественных ограничений, потому что это не соответствует сложившейся концепции нового регулирования.

Исключить из-под действия закона кредитные карты необходимо, поскольку это необеспеченные кредиты с лимитом, который определяется с учетом индивидуальных характеристик заемщика, говорится в таблице поправок НСФР к законопроекту: уровень дохода, кредитная история, платежная дисциплина. Лимит может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от, например, уровня расходов, поэтому может сложиться ситуация, при которой на момент фиксации прямых количественных ограничений совокупный размер задолженности по картам будет соответствовать требованиям, но затем может превысить предельное значение за счет более интенсивного расходования лимита заемщиками.

В НСФР также указывают, что большинство кредиток выдается с условием возможности уменьшения или обнуления лимита в случае просрочки заемщиком платежей; то есть банки в случае с кредитными картами имеют возможность гибкого и оперативного управления лимитом.

Различие между классическими кредитами наличными и кредитными картами во многом условно, подчеркнул представитель Банка России, добавив, что распространенной практикой на рынке является предоставление аннуитетных кредитов с перечислением средств на кредитную карту, а также возможности снятия наличных средств по кредитной карте. «В этой связи выведение кредитных карт из-под действия механизма количественных ограничений создаст предпосылки для регулятивного арбитража и необоснованных рыночных преимуществ для участников рынка с высокой долей кредитных карт в портфеле», — отметил он.